Anzeige

EsslingenBevor die ersten Briefmarken vor bald 180 Jahren eingeführt wurden, richtete sich das Porto noch nach Anzahl der Briefbögen und Entfernung des Empfängers – das war eine teure Angelegenheit. Teurer wird das Briefeschreiben wohl auch ab dem Sommer: die Deutsche Post will die Gebühren erhöhen, auf bis zu 90 Cent. Die meisten Briefe sind geschäftlich. Handgeschriebenes ist inzwischen eine Rarität.

Die Postkästen vor der Filiale nahe des Bahnhofs werden jedenfalls noch genutzt. Alle paar Minuten wirft dort jemand eine Sendung ein. „Zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen schicke ich eine Karte, Briefe schreibe ich nur noch sehr selten“, sagt Bianca Fürstner. Sie hält einen Valentinsgruß in der Hand. Früher hat die 31-Jährige Brieffreundschaften gepflegt und Verwandten geschrieben, die weit weg wohnten. Die Freundschaften bestehen noch immer, aber der Kontakt läuft digital über E-Mail und soziale Medien. „Seit es Internet und E-Mails gibt, schreibe ich kaum noch Briefe“, meint auch Michael Winter. „Aber man vermisst es doch. Die Briefe hatten etwas Persönliches mit der sauberen Handschrift auf Papier. Mit E-Mails geht das heute alles ruckzuck“. Er verschickt eine Krankmeldung.

Insgesamt geht die Zahl der Briefe zurück. Stellte die Deutsche Post vor zehn Jahren noch 72 Millionen Briefe pro Werktag zu, waren es 2017 nur noch 59 Millionen, ein Rückgang von etwa 2,3 Prozent pro Jahr. Im europäischen Vergleich könnte es schlimmer sein: Frankreich lag, was die Zahl der gesendeten Briefe anbelangt, 2012 noch vor Deutschland. Bis 2017 gingen die Zahlen um gut ein Viertel zurück, in Italien gar um ein Drittel, so eine Statistik der Europäischen Kommission.

Genaue Gebühren noch unklar

Wie stark die Post das Porto erhöhen darf gibt in Deutschland die Bundesnetzagentur vor. Zuletzt stieg der Preis vor drei Jahren, damals von 62 auf 70 Cent. Jetzt will das Bundeswirtschaftsministerium den Spielraum für das Unternehmen erweitern, das schon seit Jahren sinkende Briefmengen bei gleichbleibenden Kosten beklagt. Wie weit die Gebühren letztlich steigen, ist noch unklar. Die Erhöhung könnte auch auf andere Produkte wie Postkarten umgelegt werden.

Der Anteil der privaten Briefe sei schon immer recht gering gewesen, erzählt Hugo Gimber von der Pressestelle der Deutschen Post in Stuttgart. Bereits 1997 lag er bei nur zehn Prozent, bis 2017 sank er weiter auf sechs Prozent. Beliebt bleiben Weihnachtsgrüße und Urlaubskarten. Handschriftliche Briefe sind für Gimber aber noch immer etwas Besonderes: „Es ist ein Zeichen der Wertschätzung, wenn man Briefpapier und Füllfederhalter herausholt, um jemandem zu schreiben“.

Das schätzen auch viele Esslinger: „Da hat sich jemand richtig Zeit genommen“, erklärt Gudrun Engelfried, die eine Warensendung einwirft. Dass sie einen solchen Brief bekommen hat, sei schon zwei, drei Jahre her. In besonderer Erinnerung sind ihr immer noch die Briefe ihres Opas, dem sie als Kind nach Nürnberg schrieb. „Das hat einen emotionalen Aspekt, da hat sich jemand hingesetzt und sich was gedacht“, findet Willi Gruber. Briefe schrieb er zuletzt in den 80er-Jahren um mit seiner Mutter in Kontakt zu bleiben. Bevor telefonieren üblich war, verschickte Christa Ehringer sogar noch Liebesbriefe. Auch die Briefe an sie von ihrem Mann hebt sie als Erinnerungen auf. Dem Analogen trauert die 74-jährige dennoch kein bisschen hinterher: „Das Private schreibe ich heute per E-Mail und WhatsApp, das ist schneller“.