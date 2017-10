Anzeige

Ganze 114 Jahre lang gab es die Bäckerei Haubensak im Esslinger Stadtteil Hegensberg. Am Samstag hatte sie zum letzten Mal geöffnet - zum Leidwesen vieler Kunden. „Ich finde die Schließung bedauerlich, hier gibt es das beste Vollkornbrot“, sagt Ingrid Auer. Die 67-jährige Rentnerin ist, wie viele andere Stammkunden, extra noch einmal in das Geschäft in der Esslinger Straße gekommen.

Viele Kunden können nicht fassen, dass die Bäckerei geschlossen wird. Dicht gedrängt stehen sie am letzten Verkaufstag im kleinen Laden, wünschen der Familie alles Gute, trinken Sekt und kaufen ein letztes Mal die