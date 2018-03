Esslingen (pol) - Die Kriminalpolizei ermittelt weiter nach der Ursache des Brandes vom vergangenen Montag in der Webergasse (siehe auch den nebenstehenden Text). Zwischenzeitlich steht zweifelsfrei fest, dass der Brand im Wohnzimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen ist. Der Brandherd wurde im Bereich eines Sofas lokalisiert, doch ist die Ursache weiter unklar. Laut Polizei kommen sowohl ein technischer Defekt als auch fahrlässige Brandstiftung in Frage. Bei dem Brand hatten drei Frauen im Alter von 29, 33 und 64 Jahren leichte Rauchvergiftungen erlitten. Die 64-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung in der