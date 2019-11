EsslingenEin Leichtverletzter und Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro hat ein Brand verursacht, der am Samstagmorgen in einem Männerwohnheim in der Plochinger Straße aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen ist. Das teilten Polizei und Feuerwehr gestern mit. Der Brand wurde gegen 9.25 Uhr von einem Paketzusteller bemerkt, worauf sich dieser zusammen mit Passanten ins Gebäude begab und die Bewohner alarmierte, die noch im Haus waren. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus dem betroffenen Zimmer im Dachgeschoss und es kam zu starker Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr, die mit 66 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor