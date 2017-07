Esslingen (red) - Der technische Defekt einer elektrischen Steuereinheit hat vermutlich am Dienstagnachmittg zu einem Brand in einem Labor in der Schelztorstraße geführt. Die Feuerwehr rückte mit 8 Fahrzeugen und 42 Mann aus. Der Brand konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Zwei Personen wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasinhalation vor Ort ambulant behandelt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

