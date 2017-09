Esslingen (red) -Der Bouleclub Esslingen veranstaltet am Sonntag, 10. September, sein offenes, lizenzfreies Bouleturnier für Jedermann - in diesem Jahr erstmals für Dreiermannschaften (Triplette) ausgetragen. Teilnehmen können auch Mannschaften, die in keiner Liga oder bei keinen Turnieren spielen. Grundkenntnisse der Regelkunde des französischen Nationalsports sollten vorhanden sein. Die Esslinger erwarten zu ihrem 17. Turnier auf der Burg Spitzenspieler der Rangliste des Landesverbandes - in den vergangenen Jahren waren darunter Landesmeister und Deutsche Meister. Dennoch können sich die Hobbyspieler in jedem Spiel gegen die „Profis“