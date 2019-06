EsslingenEine mögliche Änderung des Einkommenssteuergesetzes könnte massive Konsequenzen für die „Esslinger Bonus Card“ sowie für Städtegutscheine und Citykarten in anderen Städten haben. Diese Sorge hat Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger und bittet daher die Bundestagsabgeordneten Markus Grübel (CDU) und Nils Schmid (SPD) in einem Brief um Unterstützung. Denn: Ein Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums sieht steuerliche Einschränkungen vor, wenn es um Sachbezüge für Arbeitnehmer geht. Das würde aus Sicht von Michael Metzler, den Geschäftsführer der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST), das Aus für den Arbeitgebergutschein