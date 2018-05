(red) - Eigentlich sollte man all seinen Nachwuchs gleich gerne haben. Aber von ihrem neuesten Zögling ist die Wilhelma besonders begeistert. Im zoologisch-Botanischen Garten in Bad Cannstatt, der mit inzwischen 16 Tieren eine der größten Bonobo-Gruppen in Zoos weltweit hält, hat die erfolgreiche Zucht dieser Menschenaffen einen ungewöhnlich wertvollen Spross hervorgebracht. Denn die frischgebackene Mutter Chimba ist ein Wildfang und hat mit ihren bereits 22 Jahren am vergangenen Freitag hinter den Kulissen erstmals ein Jungtier bekommen.

Nach einer Zeit der Zweisamkeit sind die Mutter und ihr Kleines jetzt auch häufiger im Schaubereich zu sehen.