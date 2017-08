Esslingen (adi) - Der DRK-Blutspendedienst sucht Freiwillige, die mit einer Blutspende helfen, das Leben anderer zu retten. Gelegenheit dazu gibt es am Montag, 28. August, von 15 bis 19 Uhr im Esslinger Dick-Center in der Kollwitzstraße 1. „Jede Blutspende hilft, die lebenswichtige Versorgung mit Blutkonserven im medizinischen Notfall sicherzustellen“, erklärt das DRK und verweist auf unterschiedlichste Situationen, in denen Blutkonserven dringend gebraucht werden: „Es geht nicht nur um Unfälle - auch bei geplanten Operationen und Therapien ist oft eine Transfusion notwendig. Ein Blutspender hilft beispielsweise einem Krebspatienten,