Bloß nichts wegwerfen

Beim fünften Warentauschtag drängen sich die Besucher in der Hohenkreuzhalle

Vom Brottopf bis zur Fahrradpumpe: Beim Warentauschtag in Hohenkreuz konnte jeder bringen, was daheim den Schrank verstopfte, und nach Herzenlust mitnehmen, was er wollte.