Blick zurück aufs Jahr 1981

Dialog und Rüstungspolitik – Kanzler besucht die DDR – Hausbesetzung in Esslingen

Der Kanzler-Besuch in der DDR, die Präsidentschaft von Ronald Reagan in den USA und eine spektakuläre Hausbesetzung in Esslingen sorgten 1981 für Schlagzeilen in der EZ.