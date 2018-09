Esslingen (red) - Auf 60 gemeinsame Ehejahre blicken heute drei Ehepaare in Esslingen zurück: Auf dem Zollberg sind dies Herta und Kurt Stamm, in Sulzgries Lydia und Karl Klein und in Rüdern Waltraud und Karl Baisch. Zur diamantenen Hochzeit gratuliert die Eßlinger Zeitung allen drei Paaren und wünscht Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w