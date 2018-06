Esslingen/Denkendorf Wie man Menschen mit Behinderung in ihrem beruflichen Alltag fördern kann, davon konnte sich der bolivianische Bischof Eugenio Coter ein Bild machen, als er die Werkstätten Esslingen-Kirchheim (WEK) besuchte. Seit 21 Jahren besteht eine Partnerschaft der Katholischen Kirchengemeinde St. Johann Baptist in Denkendorf mit dem Vikariat in Riberalta in Bolivien, das eine Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen unterhält. Regelmäßig leisten junge Menschen aus der Kirchengemeinde dort Freiwilligendienst und zum dritten Mal ist ein Freiwilliger aus Riberalta im Austausch in Denkendorf. Yessica (26) lebt bei Gastfamilien im Ort und