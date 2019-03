Esslingen Sie sehen zwar makellos aus und sind schön anzuschauen. Vermehren lassen sich die meisten Tomaten, die man kaufen kann, aber nicht. „Denn in der konventionellen Produktion werden meistens Hybriden angebaut“, erklärt Christiane Klei. Sie hat in Hohenheim Agrarbiologie studiert, ist passionierte Hobbygärtnerin und engagiert sich bei Transition Town Esslingen (siehe Anhang). „Durch den Einsatz von Hybridzüchtungen gehen im konventionellen Anbau viele Arten verloren.“ Um die biologische Vielfalt zu erhalten, setzt Transition Town auf sortenreines, samenfestes Saatgut und hat das Projekt „Esslinger Nutzpflanzenbibliothek“ initiiert, zu dem am