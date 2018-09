EsslingenHafergrütze mit glasiertem Apfel, Getreide-Bratling mit Herbstgemüse und Veggie-Burger mit Rote-Rüben-Ketchup – anstatt nüchtern mit Broschüren an einem Infostand über Energieeffizienz, Treibhausgase, Stromsparen und Versorgungssicherheit zu informieren, servierten die Stadtwerke Esslingen (SWE) diese Themen am Samstagmorgen ausgesprochen bekömmlich: Aus Anlass der Energiewendetage, die am Wochenende zum zwölften Mal im ganzen Land stattfanden, lud der Energie- und Wasserversorger zur Bio-Kochshow vor das Rathaus ein. Energie-Experten und prominente Gäste aus der Politik schwangen den Kochlöffel, verwandelten vor den Augen des Publikums