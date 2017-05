Bin ich per Zeitreiseins Mittelalter versetzt worden? Das wird sich vielleicht der eine oder andere Passant am Samstag in Deizisau, Plochingen und Altbach gefragt haben. Denn dort war ein Ritter in Rüstung unterwegs. Joe Schwan ist fünf Kilometer mit einem 35 Kilogramm schweren Kostüm in der Nachmittagshitze gelaufen. Er hatte mit einem Freund eine Fußball-Wette abgeschlossen: Sollte der VfB wieder in die erste Liga aufsteigen, so die Abmachung, dann müsse der Freund sich ein Jahresticket fürs Stadion kaufen und Joe Schwan eben den Kreuzzug antreten. „Heiß, heiß, heiß, heiß“, ist des Ritters Kommentar nach der Aktion. Auf seiner Schulter hätte man ein