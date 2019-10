EsslingenPräzise setzt Alexa den Meisel an den Stein und schlägt mit dem hölzernen Knüpfel vorsichtig auf das Ende. Unter ihren Händen entsteht aus einem Sandsteinbrocken ein Gesicht, das einer südamerikanischen Maske ähnelt. Die 39-Jährige, die es nicht immer einfach in ihrem Leben hatte, beteiligte sich schon häufiger an Kunstprojekten, doch mit Stein hat sie noch nie gearbeitet. Dass sie und drei andere nun in einem zweiwöchigen Steinmetz-Kurs etwas ganz Neues ausprobieren dürfen, ist Axel Loch zu verdanken. Der gelernte Steinmetz und Steinbildhauer gewann Werner Bolzhauser, Vorsitzender des Vereins „Kultur am Rande“, für die Idee. „Ich war gleich