Auf seinen Reisen, die Christian Mali in Württemberg, Bayern, Italien, Holland, nach London und zur Pariser Weltausstellung unternimmt, steigt er zwar auch in die Eisenbahn ein. Für die aufkommende neue Zeit, das Vorbeiziehende, Flüchtige hat der 1832 auf Schloss Broekhuizen bei Utrecht geborene Sohn eines Gutsverwalters aber kein Auge. Vielmehr verweilt der Maler vor der gebauten Vergangenheit. Die hält er in seinen Skizzenbüchern, auf Zeichnungen, Aquarellen und Ölgemälden akribisch genau fest. So entstehen unter anderem detailreiche Ansichten von Dörfern, Städten, Klöstern und Burgen