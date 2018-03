Bei mediterranen Temperaturen konnten die Gäste das zweite Zwiebelfest-Wochenende auf dem Esslinger Marktplatz in vollen Zügen genießen. Entsprechend positiv fiel das vorläufige Fazit von Wirten und Besuchern aus. Zum Erfolg trug neben dem kulinarischen Angebot und der malerischen Kulisse vor allem das angenehme Wetter bei. Und so nutzten viele die vergangenen Tage, um sich auf dem Zwiebelfest mit Freunden und Bekannten zu treffen, zu feiern und zu genießen. Heute geht die große Hocketse in die letzte Runde.

