EsslingenZum Mitfiebern und Mitklatschen: Das Benefizkonzert in der Stadtkirche St. Dionys hat die biblische Paulusgeschichte in ein modernes Gewand verpackt. Rund 250 Gäste haben der ökumenische Gospelchor, Paulus-Schauspieler Peter Kaghanovitch und die Band am Samstagabend in die Kirche gelockt. Die Spenden gehen an die Esslinger Vesperkirche.

„Es gibt eine neue Bedrohung, sie nennen sich Christen“, ruft der Stuttgarter Schauspieler Kaghanovitch. In weißen Gewändern und braunem Überwurf, der Bart grau und die Haare lang, die Stimme kräftig und selbstüberzeugt. Schon war das Bild des gesetzestreuen Pharisäers und Christenverfolgers perfekt, der