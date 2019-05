EsslingenDer Esslinger Kommunalpolitik stehen wichtige Personalentscheidungen ins Haus: Zunächst soll der amtierende Gemeinderat am 20. Mai einen neuen Kulturamtsleiter bestimmen, dann steht das Ratsgremium am 26. Mai selbst zur Wahl. Und am 22. Juli wird der neue Gemeinderat die Nachfolge des scheidenden Ordnungs-, Sozial-, Kultur-, Schul- und Sportbürgermeisters Markus Raab (CDU) regeln. Die Bewerbungsfrist für die Dezernentenwahl ist mittlerweile abgelaufen, doch die Verwaltung hüllt sich in Schweigen und möchte nicht einmal die Zahl der Bewerbungen beziffern. Unterdessen wird munter über mögliche Bewerber spekuliert. Die CDU, die für sich das Vorschlagsrecht für diesen Bürgermeister-Posten reklamiert, „will zu möglichen Namen grundsätzlich keine Stellung nehmen“ und erst nach der Kommunalwahl Farbe bekennen. Auch die anderen Ratsfraktionen halten sich konsequent bedeckt. Zwei Kandidaten seien noch im Rennen. Dem Vernehmen nach soll es sich um einen Kommunalpolitiker aus einer mittelgroßen und eine Kommunalpolitikerin aus einer kleinen schwäbischen Kommune handeln.

Möglichst schnell soll die Stelle des Ordnungs-, Sozial-, Kultur-, Schul- und Sportbürgermeisters neu besetzt werden. Nachdem der bisherige Amtsinhaber Markus Raab angekündigt hatte, sich für keine weitere Amtszeit zu bewerben, sah sich die CDU-Gemeinderatsfraktion in der Pflicht, einen Nachfolge-Kandidaten oder eine -Kandidatin zu präsentieren. Bislang ist es üblich, dass die drei stärksten Ratsfraktionen die Dezernenten stellen – für die Freien Wähler sitzt Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht in der Dezernentenrunde, für die SPD Finanzbürgermeister Ingo Rust und für die CDU ist es bislang Markus Raab. An dieser Verteilung wollen die Christdemokraten festhalten. „Wir gehen davon aus, dass sich die anderen Fraktionen auch diesmal daran halten werden“, sagt Tim Hauser, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands. Das sieht auch CDU-Fraktions-Chef Jörn Lingnau so, der von Gesprächen mit zahlreichen interessanten Bewerberinnen und Bewerbern berichtet: „Das Interesse war groß – die letzte Anfrage ging wenige Stunden vor Ende der Bewerbungsfrist bei uns ein.“

Für Spannung könnte bei der anstehenden Dezernentenwahl die Tatsache sorgen, dass die Position nicht mehr vom aktuell amtierenden, sondern vom neuen Gemeinderat besetzt werden wird. Für den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Tim Hauser ist die Sache klar: „Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass die drei stärksten Ratsfraktionen die drei Dezernentenposten besetzen. Stand heute gehören wir dazu, und wir gehen davon aus, dass wir auch nach der Kommunalwahl dazu gehören werden.“ Dass es nicht unbedingt die glücklichste Konstellation ist, wenn eine Dezernentenstelle vom bisherigen Gemeinderat ausgeschrieben worden war und dann vom neuen besetzt wird, weiß auch Hauser.

Carmen Tittel, die Fraktions-Chefin der Grünen, hatte die Regelung, dass die drei stärksten Lager das Vorschlagsrecht für die Dezernenten reklamieren, wiederholt kritisiert: „Entscheidend ist die Qualifikation und nicht die Parteizugehörigkeit.“ Trotzdem kündigt Tittel vorsorglich an: „Sollten die Grünen bei der Wahl vor der CDU landen, würden wir das Vorschlagsrecht beanspruchen, so wie das die anderen Fraktionen in der Vergangenheit immer getan haben. Es wäre nur schwer zu vermitteln, weshalb man ausgerechnet dann von dieser Regelung abweichen sollte, wenn wir Grünen davon profitieren würden.“ Mögliche Namen mag Carmen Tittel sowenig kommentieren wie die Vertreter der anderen Ratsfraktionen, die unisono erklären.

Für Annette Silberhorn-Hemminger, die Fraktions-Chefin der Freien Wähler, ist das Vorschlagsrecht der CDU für das Amt des Ordnungs-, Sozial-, Kultur-, Schul- und Sportbürgermeisters momentan kein Thema: „Als die Ausschreibung rausging, hatte die CDU das Vorschlagsrecht. Wir gehen davon aus, dass sie auch im neuen Gemeinderat zu den drei stärksten Fraktionen gehören wird.“ Andreas Koch, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, erkennt das Vorschlagsrecht der CDU ebenfalls an. Wobei er selbstverständlich davon ausgeht, dass die Christdemokraten auch im neuen Gemeinderat zu den drei stärksten Kräften gehören „und dass die CDU einen Bewerber oder eine Bewerberin vorstellen wird, der oder die die nötige Persönlichkeit, Qualifikation und Qualität für dieses wichtige Amt mitbringt und damit für uns wählbar ist“.

Ganz egal, wer am Ende die Raab-Nachfolge antreten wird – die Stelle des nach Bayreuth gewechselten Esslinger Kulturamtsleiters Benedikt Stegmayer dürfte bis dahin wieder besetzt sein. Drei mögliche Kandidaten sollen es in die Endausscheidung geschafft haben und sich am kommenden Montag in einer gemeinsamen Sitzung von Verwaltungs- und Kulturausschuss den Ratsmitgliedern vorstellen und dabei auch skizzieren, wie sie die Leitung der Esslinger Kulturverwaltung interpretieren würden. Mögliche Namen wurden bislang nicht gehandelt – wie bei früheren Kulturamtsleiter-Wahlen auch heißt es im Rathaus lediglich, die Bewerber-Kür habe „interessante Kandidaten“ erbracht. Die endgültige Entscheidung über die neue Amtsleitung soll dann am 20. Mai im Gemeinderat fallen.

