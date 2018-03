Esslingen (red) - Die Bewegungstreffs für Senioren beginnen heute um 9.30 Uhr auf der Maille, um 10 Uhr im Park des Geriatrie-Zentrums Kennenburg und um 14 Uhr am Spielplatz beim Jägerhaus. Morgen trifft man sich ab 9.30 Uhr in Berkheim an der Ecke Schul-/Moltke­straße, ab 10 Uhr in der Gartenstadt am Spielplatz Landhausstraße und auf dem Zollberg an der Ecke Achalmstraße/Jusiweg, ab 10.30 Uhr in Sulzgries bei der Sporthalle an der Kornhalde und ab 14.30 Uhr im Diakonissengarten in Oberesslingen. Am Mittwoch treffen sich die Teilnehmer um 9.30 Uhr in Mettingen am Bürger- und Vereinshaus, auf dem Zollberg am Spielplatz Blienshaldenweg, in