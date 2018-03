Esslingen Es war ein aufsehenerregendes Gerichtsverfahren: Ein Esslinger hat in einem Waffenbunker über Jahre hinweg Kriegswaffen gelagert und von dort aus verkauft. Aus Angst, die Waffen zu verlieren, hat der 55-jährige Waffenhändler im Jahr 2011 die mehr als 300 Kalaschnikows mit einem Esslinger Speditionsunternehmen in die Schweiz gefahren, wo sie sich bis heute befinden. Er musste sich nun vor der 5. Großen Strafkammer am Landgericht Stuttgart wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten. Unter anderem wegen dem Besitz, der Beförderung und Ausfuhr der Maschinengewehre wurde er zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.