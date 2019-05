EsslingenDie Halterin von 97 Kaninchen ist wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die 52-Jährige hatte die Tiere unter katastrophalen Bedingungen hausen lassen. Eingepfercht in dunkle, mit Kot bedeckte Kellerräume eines Einfamilienhauses in Esslingen, litten die Kaninchen schreckliche Qualen. „Alle Tiere hatten irgendein Leiden, zwei Drittel sogar richtige Schmerzen“, berichtete die Tierärztin vom Veterinäramt in der Verhandlung vor dem Amtsgericht. Angesichts dieser langwierigen Qualen sah die Richterin eine Geldstrafe für die Halterin nicht mehr als ausreichend an.