EsslingenEin tränenreiches Geständnis gab es am Dienstag am Esslinger Amtsgericht. Eine 35-jährige Frau musste sich dort verantworten, weil sie in 26 Fällen einen Sky-Receiver über Ebay-Kleinanzeigen verkauft, aber nicht geliefert hatte. Um neun dieser Fälle ging es in der Anklage wegen besonders schweren Betruges.

Nachdem sie von der Polizei vorgeführt wurde, zeigte sich die Angeklagte geständig. „Ich bin schuldig, ich stehe dazu“, sagte die 35-Jährige. Sie gab an, mit der Betrugsmasche ihre Alkoholsucht finanziert zu haben. „Ich habe aus Verzweiflung gehandelt. Ich hatte schon fast alles verkauft, was ich hatte.“

Für zwischen 20 und 55