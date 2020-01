EsslingenEs ist still im Sitzungssaal 11 des Amtsgerichts Esslingen an diesem Januarmorgen gegen 10.30 Uhr. An die 40 Personen sitzen in den Stuhlreihen oder stehen an den Wänden in dem kleinen, übervollen Raum. Wenige junge Paare und überwiegend Männer im mittleren und fortgeschrittenen Alter. Am Ende des Raumes wartet die zuständige Rechtspflegerin an einem Tisch sitzend auf Gebote. Sie leitet die sogenannte Teilungsversteigerung eines Einfamilienhauses in Esslingens Höhenlagen – ein mehrstöckiges Wohngebäude mit Pavillon, Garage und Grundstück, umgeben von Wiesen auf der Südseite und freiem Blick ins Neckartal. Der Gutachter hat das Objekt mit 910 000