EsslingenDas hörte ja gar nicht mehr auf. Die Polizei und Verkehrsminister Winfried Hermann an der Spitze, machte sich am Sonntagmorgen eine lange Schlange mit Hunderten Radfahrern zur Sternfahrt nach Stuttgart auf. Schon zweieinhalb Stunden vor der Abfahrt gegen 11.30 Uhr hatte das Programm auf dem Bahnhofsvorplatz begonnen. Die Initiative „Radkultur Baden-Württemberg“ hatte dort zum Fotowettbewerb eingeladen: Mit und ohne Transparente und mit ganz unterschiedlicher Kleidung, aber immer mit Rad ließen sich viele Radler fotografieren. In einigen Tagen stehen die Fotos auf Facebook (@radkulturbw), bis 25. Juni läuft die Abstimmung, es locken