Esslingen (red) Ab März 2020 soll die Geiselbachstraße für 15 Monate voll gesperrt werden. In dieser Zeit ist mit einer Verlagerung des Individualverkehres innerhalb des Stadtgebietes im Esslinger Norden zu rechnen. Der Verkehr aus den Stadtteilen RSKN (Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde) wird insbesondere über die Mühlbergstraße, den Hirschlandkopf, die Kirchackerstraße und damit über die Stadtteile St. Bernhard, Wäldenbronn, Hohenkreuz und Serach aus der Stadt hinaus- bzw. in die Stadt umgeleitet. Da die Verkehrsbelastung bereits ohne die zusätzlichen Umleitungen in der Hauptverkehrszeit sehr hoch ist, könnte es nach Ansicht der Stadtverwaltung zu größeren Staus und Verkehrsbehinderungen kommen. Deshalb empfahl die Stadtverwaltung eine erhebliche Taktverdichtung und Kapazitätserweiterung der Linie 111. In seiner öffentlichen Sitzung vom 2. Oktober 2019 gab der Esslinger Gemeinderat dafür einstimmig grünes Licht.

Konkret sieht das Angebot des SVE vor, die Fahrten von Montag bis Freitag in den Hauptverkehrszeiten von derzeit vier auf sechs Fahrten pro Stunde und am Samstag von zwei auf vier Fahrten pro Stunde zu erhöhen. Die Nebenverkehrszeit und der Sonntag werden wie bisher im 15 bzw. 30 min-Takt bedient.

NEU: 10-Minuten-Takt unter der Woche

Mo-Fr: 06:00 bis 09:00 Uhr

12:00 bis 20:00 Uhr

NEU: 15-Minuten-Takt am Samstag

Sa: 09:00 bis 20:00 Uhr

Der für den ÖPNV in Esslingen zuständige Bürgermeister Ingo Rust ist von diesem zusätzlichen sowie optimierten Abgebot überzeugt: „Durch die Taktverdichtung und die größeren Busse wird in den Hauptverkehrszeiten die Fahrgastkapazität mehr als verdoppelt.“ Samstags entspreche das neue Angebot Verdreifachung der Kapazität und selbst sonntags werden 50% mehr Plätze angeboten.

„Man braucht werktags praktisch keinen Fahrplan mehr, denn alle 10 Minuten kommt ein Bus. Das ist eine echte Alternative.“ so Rust weiter. In Verbindung mit der Einrichtung der geplanten Busspuren macht die Stadt damit ein zuverlässiges, pünktliches nd attraktives Angebot, um viele zusätzliche Fahrgäste zu gewinnen.