Esslingen Neulich im Besen. Zwei langjährige Schulfreundinnen treffen sich und sinnieren darüber, wie schön es doch abends in den Weinbergen ist, erst recht an Sommerabenden wie diesem. Und erzählen einander, wohin man früher so ausgegangen ist und welch langweiliges Image so eine Besenwirtschaft damals bei ihnen hatte. Sagt die eine: „Da sind meine Eltern immer hingegangen und danach haben sie fröhlich von ihrem Vesper mit Wein und Wurst und Käse erzählt... ich konnte gar nicht verstehen, was so toll daran sein sollte.“ Inzwischen, das muss man hinzufügen, sind die Freundinnen forty-something und selbst Eltern von pubertierenden Kindern, die vermutlich