EsslingenEs gibt nicht viele, die sich in der Berufswelt so gut auskennen wie Babett Maurer: Seit 25 Jahren ist sie Berufsberaterin in der Esslinger Arbeitsagentur, unzählige Schülerinnen und Schüler hat sie bei der Suche nach dem passenden Beruf unterstützt, manche hat sie auch auf dem Weg zum Abschluss begleitet. „Jeder hat seine eigene Geschichte, seine Vorstellungen und Wünsche, aber auch seine individuellen Möglichkeiten und manchmal auch Probleme“, weiß Babett Maurer. „Meine Aufgabe ist es, jungen Menschen zu helfen, dass sie ihre Wahl am Ende so treffen, dass sie passt. Ich kann informieren, Anregungen geben, auch mal die richtigen Fragen stellen