Kreis Esslingen Für viele Gymnasiasten ist die Sache klar: Erst das Abitur, dann ein Studium. Dass sich auch eine berufliche Ausbildung für Abiturienten lohnen kann, wollen die Arbeitsagentur und die IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen in einer Informationsveranstaltung unter dem Titel „Abi trifft Karriere 2018“ zeigen, die am Dienstag, 24. Juli, um 18.30 Uhr bei der IHK in Esslingen beginnt. Markus Knorpp, Chef der Berufsberatung in der Esslinger Arbeitsagentur, erläutert im Gespräch mit unserer Zeitung, was Abiturienten bei der Berufswahl bedenken sollten.

Fast vier von fünf Abiturienten entscheiden sich heute für Hochschule oder