EsslingenVom kommenden Montag an wird auf Teilflächen der Berliner Straße und der Augustinerstraße der schadhafte Fahrbahnbelag erneuert. Diese Arbeiten sollen nach einer Mitteilung der Stadtverwaltung spätestens bis zum kommenden Mai abgeschlossen sein. Dann folgen neue Fahrbahnmarkierungen an der Kreuzung Geiselbach- und Augustinerstraße, sobald die Sanierung der Augustinerbrücke beendet ist.

Damit in der Berliner Straße so lange wie möglich gefahren werden kann, sind die Bauarbeiten in zwei Bauphasen eingeteilt worden. In der ersten Phase vom 25. Februar an werden die Randsteine des Mittelstreifens in der Berliner Straße zwischen der Agnespromenade bis auf Höhe der Kreuzung Mettinger Straße in Fahrtrichtung Neckar Forum ausgebaut und versetzt. Das erforderliche Baufeld wird am Montag abgesperrt. Für die Arbeiten an den Randsteinen muss der Linksabbieger in Richtung Mettingen auf die Mittelspur verlegt werden. Die Geradeausspur wird über die markierten Parkplätze der Marktbeschicker und Reisebusse geleitet. Die zweite Geradeausspur entfällt.

Es folgen während der verkehrsärmeren Zeit in den Faschingsferien die Belagsarbeiten und damit startet auch die zweite Bauphase. Am 4. März wird der Abschnitt der Berliner Straße zwischen der Agnespromenade bis auf Höhe Kreuzung Mettinger Straße in Fahrtrichtung Neckar Forum komplett gesperrt. Außerdem entfällt der Linksabbieger kommend aus der Mettinger Straße in Fahrtrichtung Neckar Forum. Die Berliner Straße in Richtung Neckar Forum ist bis zur Polizei frei. Die Fahrtrichtung nach Mettingen wird über die Neckarstraße und Schlachthausstraße umgeleitet. Fahrzeuge, die in den Nordosten Esslingens wollen, werden großräumig über den Altstadtring umgeleitet.

Parallel zu den Belagsarbeiten in der Berliner Straße wird vom 5. März auch der Abschnitt in der Augustinerstraße zwischen der Kreuzung Landolinsteige bis Anfang Brückenbauwerk für Belagsarbeiten voll gesperrt. Einen Tag später sollen die Bauarbeiten beginnen. Fahrzeuge, die von Osten kommend nach Westen unterwegs sind, werden über den städtischen Ring umgeleitet. Anlieger können bis zur Baustellenabsperrung fahren. Für Lastwagen ist es nicht möglich, in der Augustinerstraße zu wenden. Zudem wird der Linksabbieger in der Grabbrunnenstraße in Fahrtrichtung Ebershaldenstraße gesperrt. Anlieger werden vorab über die Urbanstraße und Hauffstraße umgeleitet.

„Müllbehälter müssen an Abfuhrtagen vor 7 Uhr an einer Stelle bereitgestellt werden, die das Müllfahrzeug problemlos anfahren kann“, so die Stadtverwaltung. Das sei in der Regel vor und hinter der Baustelle, da eine geregelte Abfuhr im Baustellenbereich nicht gewährleistet werden könne. Sollten Anwohner Hilfe bei der Bereitstellung der Behälter benötigen, werden nach Angaben der Stadt die Mitarbeiter der Baufirmen behilflich sein.

Während der Vollsperrungen in den Faschingsferien wird auch der Radverkehr umgeleitet. Hierzu werden die Radler von Osten kommend über die Agnespromenade, Abt-Fulrad-Straße und den Marktplatz geführt. Anschließend kann über die Unterführung und Rampe Mittlere Beutau weiter in Richtung Norden oder über den Rathausplatz und die Webergasse in Richtung Westen gefahren werden. Dies gilt auch in umgekehrter Fahrtrichtung.

Vom 4. März an wird die Busstrecke von der Haltestelle Schelztorstraße in Richtung Neckar Forum gesperrt. Der öffentliche Nahverkehr wird ab dem ZOB über die Maille umgeleitet. Außerdem wird die Linie 122 in Richtung Flughafen/Messe über den Pliensauturm und die Maille umgeleitet. Der Fahrplan für die Strecke vom Neckar Forum in Richtung Schelztor bleibt noch bis zum 5. März bestehen. Danach bis zum 8. März wird dann auch die Strecke vom Neckar Forum in Richtung Haltestelle Schelztorstraße gesperrt. Der gesamte Linienverkehr wird in der Zeit in beiden Richtungen über die Strecke Finanzamt, Maille und Pliensauturm umgeleitet. Die Haltestellen Schelztorstraße, Kleiner Markt und Neckar Forum werden in dieser Zeit nicht angefahren. Und ab dem ZOB Esslingen fahren die Busse nur die Haltestelle Hochschule an.

Zum ZOB Esslingen wird auf Höhe Neckar Forum eine Ersatzhaltestelle für die Linien 105, 108, 109, 110, 112 und 116 eingerichtet. Von den Linien 102, 103, 105, 108, 109, 110, 112 und 116 werden bis zum ZOB Esslingen nur noch die Haltestellen Hochschule und Maille angefahren. Was die Linie 112 angeht, so ist nur die Fahrt um 7.10 Uhr ab Wiflingshausen Dulkhäusle betroffen. Für die Linie 109 gilt: Fahrten von Rüdern in Richtung ZOB Esslingen sind nicht betroffen und werden weiterhin über die Haltestellen Kleiner Markt und Schelztorstraße angefahren. Die Stadtverwaltung bittet darum, unbedingt die Aushänge an den Haltestellen zu beachten.red