EsslingenEr ist zwar weder so groß noch dauert er so lange wie der Esslinger Weihnachtsmarkt. Dennoch haben die Berkheimer Vereine, Kindergärten, die Schule, die Geschäftswelt und Privatleute auch in diesem Jahr wieder für einen Tag einen eigenen Weihnachtsmarkt auf den Hartplatz an der Osterfeldhalle gezaubert. Und bei der IG Berkheimer Weihnachtsmarkt freute man sich einmal mehr über die gelungene Veranstaltung.

Zum Unterhaltungsprogramm beigetragen haben Tanzgruppen des TSV Berkheim, der Schülerchor der Schillerschule, der Gesangverein Aurora, der Posaunenchor und der Musikverein Berkheim. Auch in diesem Jahr konnte man wieder Kindern am