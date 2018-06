EsslingenDie Berkheimer werden in den kommenden Jahren viel Geduld aufbringen müssen – das steht nach der Einwohnerversammlung am Donnerstag mehr denn je fest. Die Sanierung ihres Hallen-Freibads ab Herbst 2019 wird einen Winter, einen Sommer und noch einmal einen Winter kosten. Wohl ab 2020 wird auch die Osterfeldhalle ertüchtigt. Und beim Handels- und Dienstleistungszentrum Köngener Straße 3, das die Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) im Auftrag der Stadt in Abstimmung mit den anderen Eigentümern weiterentwickeln soll, ist Geschäftsführer Hagen Schröter noch weit davon entfernt, einen Zeithorizont abstecken zu