EsslingenDer Berkheimer See ist beim Wasserlass und Neuzuschnitt zwar etwas eingelaufen. Das haben die Designer im Grünflächenamt aber mit Absicht gemacht. Denn dafür schützt jetzt ein breites Ufer das neugestaltete Berkheimer Wahrzeichen vor den Wurzeln der Bäume, die die Folie des alten Gewässers durchlöchert hatten. Zugleich fallen auch nicht mehr so viele Blätter in den See und werden dort zu Schlamm. Daumen hoch hieß es bei der offiziellen Einweihung am Mittwoch nicht nur bei OB Jürgen Zieger, Vertretern des Gemeinderats und des Berkheimer Bürgerausschusses. Auch die Anwohner schauten wohlwollend auf die ansprechende, klar strukturierte Grünanlage,