EsslingenWehe, wehe. Wenn am Schmutzigen Donnerstag am 28. Februar das Berkheimer Narrengericht tagt, könnte sich das Hasenheim auch vor der zugkräftigen Weiberfasnet schon kräftiger füllen als in den Jahren zuvor. Denn Erlenwölf, Waschweiber, Stoiriegel-Goischter, Flegga-Kaschber und Berk-Hexen haben beschlossen, das Volk in diesem Jahr besser am Gerichtsverfahren zu beteiligen und haben vor der „Panaderia“ im Gemeindezentrum einen Kummerkasten aufgestellt. Ob Fluglärm, Hundehäufchen, fehlplatzierte Bushaltestellen oder was auch immer: Alle Berkheimerinnen und Berkheimer können aufschreiben, was ihnen die Tränen in die Augen oder den Blutdruck in die