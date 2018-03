ES-BerkheimAm Schmotzigen Dorschtig hat das Berkheimer Narrengericht noch jedem Bürgerausschussmitglied Haftcreme und ein Gebiss überreicht, „falls durch die Bodenwellen auf der Straße Am Ziegelbrunnen die dritten Zähne herausfliegen sollten“. Das werden sie nun nicht mehr brauchen. Spielt das Wetter mit, sollen die heftigen und gefährlichen Bodenwellen im Einmündungsbereich der Straße Am Ziegelbrunnen und der Aufstiegsstraße L 1192 schon in drei, vier Wochen Geschichte sein. Voraussichtlich ab diesem Montag wird der ganze Bereich saniert.

Der Wellengang ist den Berkheimern schon lange aufgestoßen und hat CDU- wie SPD-Stadträte ebenso auf den Plan