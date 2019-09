Esslingen Es ist längst nicht mehr so heiß wie im Juli. Das merkt man an den Bäumen im Berkheimer Hallen-Freibad, die schon etwas Rost angesetzt haben. Das merkt man aber auch an der überschaubaren Besucherzahl, die einen der vorerst letzten Sonnentage zum Schwimmen und Ausspannen im Esslinger Süden nutzt. Die Frühschwimmer sind schon weg, die Kinder und Jugendlichen noch nicht da. Es sind überwiegend Rentner, die die freundlichen Mittagsstunden im Wasser und auf der Liegewiese verbringen. Sie besuchen schon seit Jahrzehnten das Bad, kommen nicht nur aus Berkheim selbst, sondern auch aus Wendlingen oder Sirnau, aus Neuhausen oder Wäldenbronn.