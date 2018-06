EsslingenDIe amtierende Vorsitzende ist sehr zufrieden, was der Bürgerausschuss Berkheim in den vergangenen beiden Jahren auf den Weg gebracht hat: „Alle drei Esslinger Bäder sind gerettet, der Berkheimer See ist saniert, die Bodenwellen in der Straße Am Ziegelbrunnen an der Einmündung zur Aufstiegsstraße sind eingeebnet, und wir haben einen Begegnungstreff von Einheimischen mit Flüchtlingen auf den Weg gebracht“, sagt Aglaia Handler. „Und das haben wir alles als Team geschafft.“ Mit diesem guten Gefühl werden die ehrenamtlichen Vertreter des Stadtteils in die Bürgerversammlung mitsamt Neuwahl am Donnerstag, 14. Juni, um 19 Uhr in der Osterfeldhalle