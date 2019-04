ES-BerkheimDass sie sehnlichst auf einen Spielplatz warten, hatten die Jungen und Mädchen aus den Berkheimer Strengenäckern bereits in Briefen an die Stadt kundgetan. Am Mittwochnachmittag war es endlich soweit: Burkhard Nolte, Chef des städtischen Grünflächenamts, übergab die rund 600 Quadratmeter große, zwischen der Hohenloher und der Nellinger Straße gelegene Spielfläche offiziell an die Kinder aus dem Quartier. „Die Idee für einen Spielplatz gab es schon, bevor hier das erste neue Haus gebaut wurde“, erzählte der Amtsleiter. Die Frage sei aber gewesen, wann der richtige Zeitpunkt für die Anlage einer öffentlichen Spielfläche ist. „Wenn wir zu früh