Bereits 3622 Unterschriften für Bürgerbegehren

Initiative für Stadtbücherei im Pfleghof kommt gut voran – Bis 19. September werden fast 5000 gültige Stimmen gebraucht

Die Esslinger Initiative Bürgerbegehren Stadtbücherei kommt gut voran: Bis 19. September muss sie fast 5000 gültige Unterschriften sammeln, um einen Bürgerentscheid über den künftigen Standort der Stadtbücherei auf den Weg zu bringen. Ziel der Initiative ist es, dass die Bibliothek an ihrem angestammten Standort im Bebenhäuser Pfleghof bleiben und nicht wie vom Gemeinderat mit knapper Mehrheit beschlossen in einen Neubau an der Küferstraße umziehen soll. Bislang haben 3622 Bürger für einen Verbleib der Bücherei im Pfleghof unterschrieben.