Bekenntnis zum sanften Tourismus

ESSLINGEN: Familienfeier mit Jubilarehrung des Schwäbischen Albvereins im Neckar Forum

Normalerweise lockt es die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins bei frühlingshaftem Wetter raus in die Natur. Nicht so am Samstag. Weit mehr als 200 Esslinger zogen sich geschlossen ins Neckar Forum zurück. Grund war die traditionelle Familienfeier mit Jubilarehrung, die die Ortsgruppe Esslingen alljährlich unter reger Beteiligung durchführt.