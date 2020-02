WernauOb Zuversicht oder Sorgen bei den Unternehmern überwiegen, das war beim Neujahrsempfang der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen schwer zu beurteilen. Vor rund 400 Firmenchefs, Politikern aller Ebenen, Schulleitern und Bürgermeistern sprach IHK-Präsident Heinrich Baumann im Wernauer Quadrium zwar von „vorsichtigem Durchatmen“. Dieses Stimmungsbild hatte die jüngste Umfrage unter den IHK-Mitgliedern in der Region Stuttgart ergeben. Doch die Unwägbarkeiten sind 2020 beträchtlich. Baumanns Stichworte Brexit und Coronavirus reichten am Donnerstagabend, um manche Stirn in Sorgenfalten zu legen. Festredner Thomas Bauernhansl, Leiter des