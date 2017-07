Vor zwei Jahren wurde die Gemeinschaftsschule Katharinenschule gegründet und bot fast 700 Schülern eine Herberge. Nun verändert sich die Katharinenschule erneut: Nur noch die Klassen eins bis vier werden ab September an der Schule unterrichtet, knapp 280 Schüler werden dann noch ins Schulgebäude an der Blumenstraße zum Unterricht gehen. Schulleiterin Barbara von Lauenstein steht dem Wechsel mit gemischten Gefühlen gegenüber, verdeutlicht aber: „Man soll nicht traurig sein, dass es vorbei ist, sondern dankbar dafür, was man hatte.“

