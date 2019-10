EsslingenDie Behelfskonstruktion, die das THW im Juli über die Pulverwiesenbrücke gelegt hat, ist eigentlich nur für zehn Stundenkilometer zugelassen. Da sie häufig zu schnell befahren wird, verursacht sie bauartbedingten Lärm. Dem wird nun abgeholfen: Das THW bringt am kommenden Samstag, dem 12. Oktober, eine lärmmindernde Verschleißschicht auf die Behelfsbrücke auf. Dafür muss die Brücke am Samstag für den Verkehr gesperrt werden. Die Arbeiten werden am Samstag ausgeführt, um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten. Ab 7 Uhr morgens werden zunächst die Holzbohlen abgebaut, Gummimatten untergelegt und nach Wiederaufbringen der Holzbohlen