Esslingen (adi) - Die Künstlergilde trifft sich an diesem Samstag ab 14.30 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses zu ihrer traditionellen Esslinger Begegnung. Nach der Begrüßung durch den Bundesvorsitzenden der Künstlergilde, Hansjürgen Gartner, und den Esslinger Kulturamtsleiter Benedikt Stegmayer wird der Lenau-Preis durch den Fachgruppenleiter für Literatur, Rainer Gold­hahn, vorgestellt. Die Auszeichnung erhält Monika Taubnitz, die danach eine Lesung hält. Nach einer Pause erinnert Jenny Schon an Andreas Gryphius, dessen Geburtstag sich zum 400. Male jährt. Darauf folgt die Verleihung des Pro-Arte-Medaille an verdiente Mitglieder. Die