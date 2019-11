Foto: oh

Neuer Esslinger Baubürgermeister Yalcin Bayraktar. Foto: oh

Esslingen (red)Die Esslinger Bürgermeister-Runde ist im kommenden Jahr wieder komplett: Der Gemeinderat wählte am Montagabend den 40-jährigen Yalcin Bayraktar zum neuen Dezernenten für Ordnungswesen, Soziales, Schule, Kultur und Sport. In geheimer Wahl entfielen 25 Stimmen auf Bayraktar, für den sich die vorschlagsberechtigten Grünen ausgesprochen hatten. Regina Liebe-Tumbrink, Verwaltungswissenschaftlerin im Esslinger Landratsamt, erhielt sieben Stimmen. Grünen-Stadträtin Brigitte Häfele, die gegen den Favoriten ihrer Fraktion angetreten war, bekam fünf Stimmen, eine Stimme entfiel auf den Diplomingenieur Thomas Wüst. Yalcin Bayraktar wird Nachfolger des langjährigen Dezernenten Markus Raab, der Ende August in den Ruhestand gegangen war. Der neu gewählte Bürgermeister möchte sein Amt im Januar oder spätestens im Februar antreten.