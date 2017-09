Anzeige

Von Peter Stotz

Die Aktivitäten sind unübersehbar: Große Baggerschaufeln graben sich in den Boden, Erdhaufen und Steinblöcke türmen sich auf, Maschinen rattern, Baumaterialien liegen aufgestapelt für den Einsatz, ein letzter angenagter Rest der einstigen Umfassungsmauer des Grundstücks wartet auf den Abbruch, alles überragt von einem hohen roten Baukran. Ungefähr fünf Monate nach dem ersten Spatenstich – und damit deutlich später als geplant – haben auf der Flandernhöhe im Esslinger Stadtteil St. Bernhardt die Bauarbeiten für neuen Wohnraum begonnen.

Die Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) investiert dort etwa zehn Millionen Euro und errichtet entlang der Straße Am schönen Rain in den kommenden etwa 20 Monaten fünf dreigeschossige Häuser. In 30 Mietwohnungen mit zwei und drei Zimmern sollen nach dem Esslinger Wohnraumversorgungskonzept Menschen mit niedrigen oder mittleren Einkommen ein Zuhause finden.

Aufgrund der enorm hohen Preise für Bauland und in der Baubranche sei der Bau bezahlbarer Wohnungen allerdings auch in Esslingen nur als Gemeinschaftsaufgabe zu schultern, sagt Hagen Schröter, der Geschäftsführer der EWB. „Auf teurem Boden wächst kein günstiger Wohnraum“, zitiert Schröter den Wohnungswirtschaftsverband GdW. „Man muss bedenken, dass wir das Grundstück von der Stadt im Erbbaurecht bekommen haben.“

Ein Wohncafé wird eingerichtet

Im Erdgeschoss eines der Häuser werden zwei Wohnungen zusammengelegt. Dort wird ähnlich wie in Mettingen und auf dem Zollberg ein Wohncafé eingerichtet, das sich zu einem Treffpunkt des sozialen Lebens im Quartier entwickeln soll. Zudem baut das Rudolph-Sophien-Stift, eine Tochter der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart, auf dem Grundstücksteil an der Ecke zur Flandernstraße ein Wohnprojekt, in dem 24 Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen leben werden. „Dieser gleichzeitige Aufbau sozialer Projekte ist ein großes Plus für den Stadtteil“, sagt Hagen Schröter.

Wie der EWB-Geschäftsführer weiter erzählt, gilt neben dem Vorhaben, nach einem definierten Konzept günstigen Wohnraum zu schaffen, auch die Bauweise der Häuser als Modellprojekt. Diese werden als sogenannte Holz-Hybrid-Gebäude teils aus Stahlbeton und teils aus Holz errichtet. „Das hat den Vorteil, dass wir günstig und schnell bauen können und gleichzeitig alle Vorgaben für den Brandschutz und für den Schallschutz erfüllen können. Damit können wir nun in die serielle Fertigung einsteigen“, sagt Schröter.

Unter dem gesamten Grundstück wird eine Tiefgarage mit 90 Stellplätzen gebaut – sowohl für die künftigen Bewohner der Häuser, als auch für andere Anwohner im Quartier, das unter einem Parkplatzmangel leidet. Diese müssen zumindest noch eine Zeit lang mit der zusätzlichen Einschränkung leben, dass entlang des schönen Rains öffentliche Stellplätze nicht genutzt werden können. „Wir brauchen einfach den Platz, um die Baustelle zu versorgen, und können nur um Verständnis bitten“, sagt Schröter. Obwohl das Grundstück als Teil der früheren Funkerkaserne einst militärisch genutzt war, haben die Bodenuntersuchungen indes laut Schröter im Voraus keinerlei Besonderheiten zutage gefördert. Allerdings ist der Stadtteil nun um ein Geheimnis ärmer. Der von einigen Anwohnern dort im Boden vermutete Bunker existiert nicht. Die massive Betonkonstruktion, die der Bagger freilegte, stellt ein altes, seit langem nicht mehr genutztes Regenrückhaltebecken dar.

Etwa Mitte 2019 bezugsfertig

Ungefähr ein Jahr wird es nach Schröters Einschätzung dauern, bis der Deckel auf der Tiefgarage gegossen ist. „Damit haben wir auch schon die Bodenplatte für die Häuser, und dann geht es recht schnell“, sagt er und stellt in Aussicht, dass die neuen Wohnungen etwa Mitte 2019 bezugsfertig sind. Danach wird es auf der Flandernhöhe zügig weitergehen. In einem weiteren Bauabschnitt wird die EWB auf einem bislang nicht bebauten Grundstück zum Ina-Rothschild-Weg hin weitere 122 bezahlbare Wohnungen nach dem Wohnraumversorgungskonzept bauen.