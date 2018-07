ES-Mettingen (adi) - Viele Jugendliche warten seit Jahren auf ein neues Jugendhaus in Mettingen - nun sind sie dem großen Ziel ein wichtiges Stück nähergekommen: Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Städtische Gebäude Esslingen hat den Bau- und Vergabebeschluss gefasst. Damit kann die Stadt nun die Baufirmen beauftragen. Nach der Planungsphase, in der die Jugendlichen umfassend beteiligt wurden, steht am 8. Februar der erste Spatenstich durch OB Jürgen Zieger an. Mit dem Neubau des Jugendhauses, das Jugendliche aus Mettingen, Brühl und Weil ansprechen soll, geht ein weiterer wichtiger Baustein des Städtebauförderungsprojekts „Soziale