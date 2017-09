Anzeige

Esslingen (red) - Die Stadtentwässerung Esslingen (SEE) muss aufgrund des schlechten Zustandes im Kanalnetz in der Seitenstraße, und zwar zwischen Gebäude 25 und 37, die Kanalleitung auf einer Länge von etwa 110 Metern erneuern. Weil die Straße ebenfalls in einem schlechten Zustand ist, schließt sich das Tiefbauamt den Arbeiten an. So werden im gleichen Bereich die Straße und die Gehwege auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern saniert. Die Kosten für den Straßen- und Tiefbau werden auf etwa 175 000 Euro geschätzt.

Losgehen soll es mit den Bauarbeiten Mitte Oktober. Es ist geplant, die Kanalleitungen noch in diesem Jahr